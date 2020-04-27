وزارة الصحة ترجح العودة لفرض حظر التجوال الكامل

2020/04/27 | 13:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد وكيل وزارة الصحة، جاسم الفلاحي، اليوم الاثنين، أن الحكومة قد تلجأ لإعادة فرض حظر التجوال الكامل، إذا ما وجدت تهديدا كبيرا على حياة الناس.وقال الفلاحي، في تصريحات صحفية، إن "كل الاحتمالات مفتوحة، ويعتمد ذلك على التقييم اليومي لخارطة الانتشار الوبائي، ونحن نتابع نسب الإصابات والشفاء، وعلى إثر ذلك نقرر".وأضاف "في حال وجدنا تهديدا كبيرا على حياة الناس وعدم الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية، فإننا بكل تأكيد سنتجه إلى اتخاذ إجراء يحافظ على حياة الناس".

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