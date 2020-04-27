عالم فيروسات ألماني يكشف مناعة فريدة لمقاومة COVID-19

2020/04/27 | 13:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة يعتقد كريستيان دروستن، كبير علماء الفيروسات في مستشفى Charite في برلين، أن قسما من السكان يمكن أن يحظى بمناعة ضد COVID-19.وهؤلاء هم الذين سبق لهم أن أصيبوا بأحد فيروسات كورونا،ويشير العالم، إلى أن الدراسات أظهرت أن 34% من المرضى لم يصابوا بفيروس SARS-CoV-2 ، ولكن خلايا Т (الخلايا القاتلة) عندهم استجابت بشكل غير متوقع لفيروس COVID-19.ويذكر أن دراسات مستشفى Charite كشفت أن لعدد من فيروسات كورونا المسببة لأمراض البرد، أقسام في الحمض النووي الريبوزي مشابهة للحمض النووي الريبوزي لفيروس COVID-19 وهذا بالذات يحفز استجابة الخلايا التائية لمكافحة SARS-CoV-2.ويضيف العالم مؤكدا، لا تسمح نتائج الدراسات بالخروج بإستنتاجات شاملة، تفيد بأن 34% من السكان لديهم مناعة ضد فيروس كورونا المستجد.ولكنه في نفس الوقت أكد على أن هذه الدراسة يمكن أن تفسر أسباب الإصابة الخفيفة أو عدم ظهور أعراض.وهذا يعني ان قسما من السكان قد أصيبوا بأنواع أخرى من فيروس كورونا، التي اكتشفت لأول مرة عام 1965، مع أن هذا لا يضمن أبدا انتهاء الوباء سريعا.

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