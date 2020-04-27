خلية الأزمة: قد نلجأ لاعادة الحظر الشامل

2020/04/27 | 13:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وكيل وزارة الصحة عضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي، الاثنين، أن الحكومة قد تلجأ لإعادة فرض حظر التجوال الكامل، إذا ما وجدت تهديدا كبيرا على حياة الناس.وقال الفلاحي في تصريح أوردته قناة “RT” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “كل الاحتمالات مفتوحة، ويعتمد ذلك على التقييم اليومي لخارطة الانتشار الوبائي، ونحن نتابع نسب الإصابات والشفاء، […]

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