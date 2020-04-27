2020/04/27 | 13:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحظر الشامل ضرورة ملحّة – احمد جبار غرب من منطلق المسؤولية والالتزام الاخلاقي في مواجهة هذا الوباء الشرس ينبغي على خلية الازمة المشكلــــة وفق القرار (55) ان تكون اكثر شفافية ومصداقية في طروحاتها الاجرائية والتعامل الصادق بالمكاشفة بشأن حقيقة الوباء وهناك اصوات تعالت سواء كان من الوسط الطبي ام الاعلامي بضرورة عدم الاستخفــــاف بالمخاطر جراء […]

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