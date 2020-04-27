2020/04/27 | 13:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرحموا نخلة العراق الباسقة – نضال العزاوي كون المرأة كائناً سماوياً رقيقاً جسدياً وشعورياً أوكل الله سبحانه وتعالى شأن رعايتها والحفاظ على كرامتها وعزتها الى الرجال .، و تعلمنا الكثير من سير اجدادنا وابائنا وسطرت اروع ملامح الإيثار بالنفس والجود والتضحية في سبيلها .وحين تمر الاسرة العراقية في حالة او موقف صعب يكون […]

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