2020/04/27 | 13:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غلاّب: أنا مبتكر جنس جديد لا هو بالشعر ولا بالنثر أن الفن البصري يتغذّى من النص والأخير من الألوان حاورهُ: خالد ديريك دخل إلى معترك الفني والكتابي في السن المبكرة، يتميز بتجارب بصرية مختلفة الأغراض يمتزج بين الشرقية والغربية، كما دَون بحبر قلمه أشعار وقصصاً كثيرة، مُجد ودقيق مع الريشة والقلم، لم يتأثر بأحد في […]

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