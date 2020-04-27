من أجل لجنة وطنية عليا للتحقيق في علاقة محمد الحلبوسي وفائق زيدان

2020/04/27 | 13:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي في 29 / 01 / 2019 أصدر عادل عبد المهدي الأمر الديواني رقم 70 الخاص بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ..في حينها كتبت مقالا بعنوان ( مجلس...أكمل القراءة ←

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