الغبان: أسوأ شيء في المتصدي أن يعيش التردد ولا يستطيع الحسم

2020/04/27 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، أن أسوأ شيء في المتصدي للمسؤولية أن يعيش التردد ولا يستطيع الحسم.وقال الغبان في تغريدة على منصة “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” اليوم الاثنين، ما نصه “الكاظمي بين حانة ومانة وضاعت لحانا، أسوأ شيء في المتصدي أن لا يستطيع الحسم ويعيش التردد”.وادناه صورة للتغريدة:

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