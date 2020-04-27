الناطق بأسم الكرملين يكشف مكان إقامة بوتين في زمن كورونا

2020/04/27 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الشائعات حول مكان إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، بعد اندلاع أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أنه يقيم ويعمل حاليا في مقره “نوفو-أغاروفو” بضواحي موسكو.وحسب موقع روسيا اليوم قال بيسكوف في حوار مع صحيفة “أرغومينتي إي فاكتي” الروسية نشر اليوم الاثنين، عندما طلبت الصحيفة منه تعليقا على مزاعم بأن بوتين اختبأ في […]

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