اربيل تحتضن مناقشات دولية لمكافحة فيروس كورونا

2020/04/27 | 13:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احتضنت اربيل ، اليوم الاثنين، اجتماعا بين ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، وادهم إسماعيل ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق مع وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان برزنجي، لبحث الاجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.وعقب الاجتماع، قالت بلاسخارت في تصريح للصحفيين، إن الوضع في العراق لا يبعث على القلق لغاية الان، وان الكوادر الطبية تقوم بعمليات الفحص لاعداد كبيرة من المواطنين".كما اشادت بالاجراءات التي اتخذتها حكومة الاقليم، ويتم مراقبة الوضع عن كثب.واشارت الى ان موجهة كورونا لا تتحمله الحكومات فقط، انما مسوولية الجميع في اتباع التعليمات الصحية.من جانبه قال سامان برزنجي وزير صحة اقليم كوردستان، ان الاجتماع جاء تعبراً ممثلة الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية عن دعمها للخطوات التي اتخذتها الوزارة.

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