عالية نصيف تستعرض وثائق: متحرش بالنساء رشّح لمنصب وزير في الحكومة المقبلة

2020/04/27 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الاثنين (27 نيسان 2020)، عن ترشيح شخص متهم بـ&quo...





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