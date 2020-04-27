تركيا تخفف القيود على نقل البضائع برا وتستثني العراق وإيران

2020/04/27 | 13:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان يوم الاثنين رفع بلادها بشكل جزئي القيود المفروضة على حركة نقل البضائع عبر الحدود البرية، بعد أن تم تعليقها سابقاً في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وقالت في بيان، انه سيتم السماح للسائقين الأجانب، بدخول الأراضي التركية، لإفراغ حمولتهم، دون خضوعهم للحجر الصحي، وذلك شرط اتخاذهم كافة التدابير الصحية للوقاية من كورونا، وتعهّدهم بالخروج من الأراضي التركية خلال 72 ساعة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستمنح الأولوية لدخول الشاحنات التي تحمل المستلزمات الضرورية والعاجلة مثل المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية.

وفيما يخص السائقين الأتراك، فإنه سيتم السماح لهم باستخدام المعابر الحدودية دخولاً وخروجاً، ما عدا المعابر على الحدود مع العراق وإيران.

وأوضح البيان أنه يشترط على السائقين الأتراك الراغبين في استخدام المعابر البرية، اتخاذهم كافة التدابير الوقائية من كورونا، وعدم ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليهم.

كما سيتم السماح للسائقين الأتراك المطابقين للشروط المذكورة، بالخروج من بلادهم عبر المعابر البرية، دون انتظار فترة الحجر الصحي الممتد لـ 14 يوماً.

وحتى مساء الأحد، بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، 29 ألفاً و140، فيما وصل عدد الإصابات إلى 110 آلاف و130 حالة، والوفيات إلى ألفين و805 أشخاص.

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