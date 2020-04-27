هبوط الدولار الأمريكي مع اتجاه عدد من الدول إلى تخفيف قيود الإغلاق بسبب كورونا

2020/04/27 | 13:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الإثنين، مع عزم عدد من دول العالم أبرزها إيطاليا على تخفيف قيود التحرك بسبب فيروس “كورونا” اعتباراً من الأسبوع المقبل.وعلى صعيد التداولات، تراجعت العملة الأمريكية أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.0848 دولار في تمام الساعة 12:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفضت أمام […]

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