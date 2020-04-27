حسنا فعل ترامب عندما أكرم العالم بسكوته

2020/04/27 | 13:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بعد جملة من التصريحات الكارثية وغير العلمية والضارة بسلامة المواطنين التي كان يدلي بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب يوميا في مؤتمراته الصحفية على خلفية تفشي وباء كورونا في امريكا، واخرها تصريحه حول نجاعة حقن المرضى بالمطهرات والمعقمات كعلاج ضد فيروس كورونا، والذي اثار زوبعة من الانتقادات لخطورته على حياة المرضى ، لمح […]

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