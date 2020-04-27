الحشد الشعبي يعلن تفتيش قرى البوصلي والعركرب والدراويش بين محافظتي صلاح الدين وديالى

2020/04/27 | 13:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى نفذ اللواء 22 في الحشد الشعبي ،اليوم الاثنين، عملية امنية لملاحقة فلول داعش في ديالى، فيما تم مسك خط الصد غرب المحافظة لمنع تحركات الإرهابيين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “قوة من اللواء 22 شرعت بالصفحة الأولى من عملية مسك خط الصد غرب ديالى”.وأضاف البيان، أنه ”تم تفتيش […]

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