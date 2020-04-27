منصة تعليمية تقدم كورسات مجانية للعاطلين عن العمل

2020/04/27 | 13:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منصة التعليم عن بُعد «Coursera» عن توفير 3800 كورس بشكل مجاني للأشخاص الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب جائحة فيروس كورونا، ضمن مبادرة Coursera لاستعادة القوى العاملة والتي تعتبر جزءًا من برنامج الشركة للتدريب الحكومي لموظفي الحكومة.وتُشير الشركة إلى أنّ الهدف من المبادرة الجديدة هو مساعدة الموظفين الذين تعطلوا عن العمل بسبب كورونا […]

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