2020/04/27 | 14:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت عمليات صلاح الدين، اليوم الاثنين، بعملية عسكرية لملاحقة بقايا عصابات داعش ضمن منطقة مطيبيجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية عسكرية لملاحقة داعش في منطقة مطيبيجة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية عسكرية لملاحقة داعش في منطقة مطيبيجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).