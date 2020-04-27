الأزمة النيابية تؤكد إمكانية اللجوء لحظر ثلاث مناطق في الرصافة

2020/04/27 | 14:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الأزمة النيابية، اليوم الاثنين، اللجوء إلى الحظر المناطقي لثلاث مناطق في الرصافة خلال ٧٢ ساعة القادمة.

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