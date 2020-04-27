ترمب ينفي إقالة وزير الصحة ويؤكد أنه يقوم بعمل عظيم

2020/04/27 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التقارير بشأن استبدال وزير الصحة في البلاد أليكس أزار.

وقال ترمب في تغريدة على موقع تويتر، إن وسائل الاعلام تعرف ذلك لكنهم يائسون ويحاولون خلق مظهر من الفوضى والاضطراب في عقول الجمهور، رافضا التقارير التي ذكرت انه بصدد إقالة وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس أزار، مشيرا الى ان الوزير يقوم بعمل ممتاز وعظيم في ظل الازمة الحالية.

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