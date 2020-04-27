2020/04/27 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت روسيا عن نيتها اللجوء الى احتياطها النقدي لتجاوز مشكلة قلة الإيرادات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيكسوف في تصريح، ان انخفاض سعر النفط أثر بشكل كبير على القطاع الاقتصادي في بلاده، لكنه لن يكون سببا في انهيارها، على حد تعبيره، بسبب ما تمتلكه من احتياط نقدي كبير، مبينا ان روسيا تخطط للاستعانة بجزء من ذلك الاحتياطي، لكنها ستكون حذرة وستقوم بوضع برنامج للتعامل مع تلك الأموال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تخطط للجوء للاحتياطي النقدي لمعالجة أزمة انخفاض أسعار النفط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تخطط للجوء للاحتياطي النقدي لمعالجة أزمة انخفاض أسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).