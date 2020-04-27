2020/04/27 | 14:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زمن كورونا وسؤال التاريخ الآتي – عامر حسن فياض ان مفتاح المستقبل الذي ينبغي ان تمتلكه شعوب تريد ان تكون حية متطلعة الى عالم سلام افضل وحياة عيش اكرم هو مفتاح ثلاثي الرؤوس بمقدوره الوصول بالشعب الى ثلاث قمم عريضة غير مدببة تتسع للجميع على قاعدة الوطنية الحقة… هذا المفتاح رأسه الاول يصل بالشعب الى […]

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