2020/04/27 | 14:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترييف المدن وتقفير الأرياف بحاجة لعلاج – لويس إقليمس لا أخفي سرًا أنّي كثير التذمّر والانزعاج كلّما زرتُ مدنًا مكتظة بالسكان، سواء في داخل العراق أم خارجه.وهذه أصبحت تشكلُ لديّ مسألة نفسية واجتماعية وأخرى شخصية لا ابوح بها.فالناس في المدن الكبرى جلُّ همّهم ينصبُّ في كيفية تأمين لقمة العيش والنجاح في تلبية نفقات […]

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