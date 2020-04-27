2020/04/27 | 14:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرية حقيقة الإنسان – حسين موفق الفتلاوي إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان لم يجعله كسائر الخلق، ولم يسلبه الإرادة والحرية التي لم يجعلها لسواه فبها خصه وفضله وقال (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) [الاسراء:[70 فهذا التكريم هبة من الله عظيمة وجليلة وهي العطاء الاوحد المخصوص بالإنسان، وحمّله الأمانة التي لم تستطع لا السماء ولا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرية حقيقة الإنسان – حسين موفق الفتلاوي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرية حقيقة الإنسان – حسين موفق الفتلاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).