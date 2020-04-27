صحة كربلاء تتوقع ارتفاع اعداد إصابات كورونا لهذا السبب..

2020/04/27 | 14:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء توقعت خلية الازمة في دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، ازدياد أعداد الإصابات بسبب ازدياد الحركة ودخول الوافدين بشكل كبير.وقال الناطق باسم الخلية محمد الوكيل، إنه “نتوقع في الأيام القادمة ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بسبب الحركة في الشوارع والأسواق والمجمعات منذ اسبوع وبشكل مكثف لاسيما بعد رفع حظر التجوال الجزئي”.وأضاف الوكيل، […]

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