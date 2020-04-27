صحة البصرة تعلن تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا وتماثل 8 مصابين للشفاء


صحة البصرة تعلن تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا وتماثل 8 مصابين للشفاء
2020/04/27 | 14:11 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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