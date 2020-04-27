إيران تسجل 991 إصابة و96 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/04/27 | 14:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 991 إصابة و96 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 91 ألفاً و472، و96 حالة وفاة ما يرفع العدد الاجمالي إلى 5806."

ولفتت الوزارة ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 70 ألفاً و933، فيما بلغ عدد المصابين في حالة صحية حرجة 3011 حالة.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم إجراء 432 ألفاًو 329 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم في عموم البلاد.

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