صادرات ايران السنوية للعراق تقارب 9 مليارات دولار

2020/04/27 | 14:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف مسؤول منظمة التنمية التجارية الايرانية، مسعود كمالي أردكاني، اليوم الاثنين، أن صادرات بلاده إلى العراق خلال العام الإيراني الماضي بلغت 8 مليارات و900 مليون دولار، بنمو سعري 0.7% عن السنة السابقة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن أردكاني قوله، إن "حجم الصادرات للعراق شهد زيادة بنسبة 29% الى 25 مليون طن، خلال العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 19 آذار 2020".

وأشار الى أن "العراق استحوذ على 21% من صادرات ايران وجاء في المرتبة الثانية بعد الصين في الفترة المذكورة".

ولفت إلى أن "ايران والعراق يستهدفان تحقيق مستوى 20 مليار دولار للتبادل التجاري حتى عام 2021".

وبيّن أردكاني أن "السلع ذات القابلية التصديرية العالية لهذا البلد الجار، الادوية والمعدات الطبية والمنتجات البلاستيكية والبلاط والسراميك ومنتجات الصلب والكابلات والاجهزة المنزلية والالكترونية والانابيب والمواد الانشائية والسجاد والمعدات الصناعية والالبان وقطع غيار السيارات والمعدات الزراعية وغيرها".

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