تعرف على أسرع 10 لاعبين في العالم

2020/04/27 | 14:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أضيف لقب جديد للنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، المتوج مع الديوك بلقب مونديال 2018 لكرة القدم، حيث أظهرت الإحصائيات الرقمية أنه أسرع لاعب في العالم.وتصدر مبابي البالغ 21 عاما فقط قائمة أسرع اللاعبين بسرعة تبلغ 36 كم/ساعة.وتعد سرعة مبابي واحدة من المميزات التي جعلته أحد أكثر اللاعبين طلبا في عالم المستديرة، حيث يسعى ليفربول وريال مدريد للحصول على توقيعه وانتقاله من فريقه الحالي باريس سان جيرمان.وجاء إيناكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو الإسباني في المركز الثاني بسرعة تبلغ 35.7 كم/ساعة، يليه هداف أرسنال بيير إميريك أوباميانغ (35.5 كم/ساعة)، ثم كريم بلعربي جناح باير ليفركوزن (35.27 كم/ساعة).واحتل لاعبا مانشستر سيتي كايل ووكر (35.21 كم/ساعة) وليروي ساني (35.4 كم/ساعة)، المركزين الخامس والسادس على التوالي، يليهما بفارق ضئيل هداف ليفربول محمد صلاح (35 كم/ساعة).وبنفس سرعة صلاح، احتل لاعب بايرن ميونيخ كينغسلي كومان المركز الثامن، يليه بفارق ضئيل جدا زميله بالفريق البافاري ألفارو أودريوزولا (34.99 كم/ساعة)، وعاشرا لاعب ريال مدريد ناتشو فرنانديز (34.62 كم/ساعة).

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