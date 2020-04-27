نيوزيلندا تعلن الانتصار على كورونا وتخفيف قيود واجراءات الاغلاق

2020/04/27 | 14:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا "جاسيندا أرديرن"، الإثنين، عن تمكن بلادها من وقف تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، بشكل واسع النطاق، مشيرة إلى أنه سيتم تخفيف قيود الإغلاق مساء اليوم.وقالت "أرديرن" إن بلادها "تجنبت الأسوأ" في الوباء، وشددت على ضرورة الاستمرار في مكافحة الفيروس.وأضافت: "لا يوجد عملية تفشي واسعة النطاق وغير مكتشفة في نيوزيلندا.لقد ربحنا تلك المعركة.ولكن يجب أن نظل يقظين إذا أردنا المحافظة على ذلك".ولفتت رئيسة وزراء نيوزيلندا أيضا إلى أنه سيتم تخفيف قيود الإغلاق الصارمة مساء الإثنين، لكنها شددت على ضرورة أن تظل البلاد "متيقظة".وقسمت نيوزيلندا مراحل الإغلاق في البلاد إلى 4 مستويات، وذلك في سبيل مكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وتتدرج هذه المستويات، من الأقوى (الرابع) الى الأقل (الأول)، ومن المقرر أن ترفع الإثنين، إغلاقها من المستوى 4، الذي ظل قائما لأكثر من 4 أسابيع، والانتقال إلى المستوى الثالث.

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