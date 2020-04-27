مؤشر بورصة طهران يغلق عند مستوى قياسي غير مسبوق

2020/04/27 | 14:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أغلق مؤشر عام بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية جلسة تداول اليوم الاثنين، على مستوى قياسي غير مسبوق عند 819927 نقطة.وصعد المؤشر العام بختام التداولات 22114 نقطة، ليواصل سوق المال انتعاشته التي بدأها منذ فترة.وتداولت السوق أكثر من 7.2 مليار سهم وورقة مالية في اطار 1.2 مليون صفقة بقيمة 92.19 تريليون ريال ( […]

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