2020/04/27 | 14:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة البرلمان تهاجم سلطة الطيران.. وخبير قانوني يوضح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 14:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تهاجم سلطة الطيران.. وخبير قانوني يوضح) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تهاجم سلطة الطيران.. وخبير قانوني يوضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).