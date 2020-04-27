البصرة تسجل اصابة جديدة بكورونا و8 حالات شفاء

2020/04/27 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق يوم الاثنين تسجيل اصابة واحدة فقط بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان اليوم ان مختبراتها سجلت اصابة جديدة بالفيروس بينما تماثل 8 حالات للشفاء التام.

واجمل البيان حالات الاصابة التراكمية بالمحافظة كالاتي: 317 اصابة بينها 17 حالة وفاة، وتعافي 179 مصابا فيما لا يزال 121 اخرين قيد العلاج.

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