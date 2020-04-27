2020/04/27 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

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تسجيل إصابة واحدة بكورونا في البصرة وثمان حالات شفاء

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

سجلت جمهورية إيران الإسلامية، الاثنين (27 نيسان 2020)، هبوطاً في عدد الإصابات المسجلة خلال يوم واحد، بفيروس كورونا، لتنزل دون الألف خلال 24 ساعة، لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين.

وسجلت وزارة الصحة الايرانية، 991 حالة إصابة مؤكدة

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير صحة إقليم كردستان، سامان برزنجي، الإثنين (27 نيسان 2020)، ان الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا لم تبدأ بعد.

وقال برزنجي، في تصريح صحفي، إن "الأوضاع بشكل عام تتجه إلى السيطرة على فيروس كورونا في العالم".

بغداد اليوم- بغداد

توقعت خلية الأزمة النيابية، الاثنين (27 نيسان 2020)، تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في جانب الرصافة ببغداد، مشيرة إلى احتمالية فرض حظر التجوال على ثلاث مناطق خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد ال

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