2020/04/27 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (27 نيسان 2020)، القبض على ’’مسؤول الإعدامات’’ بتنظيم داعش في سامراء.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من قيادة عمليات سامراء، تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين والذي كان يعمل سابقاً مسؤول لجنة الاعدامات في داعش".

واضاف البيان أن "هذه العملية تأتي بعد نصب كمين محكم له على الطريق العام قرب قضاء الدجيل"، لافتا إلى أنه "قد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية كافة".

بغداد اليوم- ديالى

أعلن الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى، العميد نهاد المهداوي، الاثنين (27 نيسان 2020)، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة على الحدود مع صلاح الدين.

وقال المهداوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" قطعات امنية من الشرطة والتشكيلات السا

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الاثنين (27 نيسان 2020)، القبض على عدد من المطلوبين تسببوا باندلاع نزاعات عشائرية في مناطق شمالي المحافظة، خلال أوقات ’’السحور والفطور’’.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، الاثنين (27 نيسان 2020)، انطلاق عملية عسكرية مشتركة مع الجيش العراقي وحرس الحدود لتطهير صحراء عكاشات باتجاه الحدود العراقية السورية .

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد الشع

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