تمهيداً لاحتضانها حفل تأسيس “أوبك”.. وزير الثقافة يطلع على اعمال تأهيل قاعة الشعب

2020/04/27 | 14:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، اليوم الاثنين، الى الحفاظ على الارث المعماري الحضاري العراقي من خلال تبني سياسات إدارية وثقافية، مشيراً الى ان العراق تعرض الى حملات تشويه طالت العديد من الأبنية المصنفة على انها تراثية.وأطلع الحمداني على اعمال الصيانة والتأهيل الجارية على قاعة الشعب في منطقة باب المعظم […]

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