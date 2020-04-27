مفهوم (السيادة) في المنظومة الانتهازية للبرجوازية

2020/04/27 | 14:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير عادل بمناسبة ذكرى سقوط بغداد وإعلان احتلال العراق ان مفهوم “السيادة” هو اكبر عملية احتيال قامت بها البرجوازية في العالم المعاصر وسوقتها وباعتها بثمن باهظ على الطبقة العاملة.وليس...أكمل القراءة ←

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