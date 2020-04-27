مسؤول لجنة اعدامات داعش بقبضة الامن العراقي (صورتان)

2020/04/27 | 14:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني العراقي يوم الاثنين عن القاء القبض على مسؤول لجنة الاعدامات بتنظيم داعش في مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان اليوم انه خلال عملية نوعية، قوة من قيادة عمليات سامراء، تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين والذي كان يعمل سابقاً مسؤول لجنة الاعدامات في داعش.

واضاف البيان ان هذه العملية تأتي بعد نصب كمين محكم له على الطريق العام قرب قضاء الدجيل، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية كافة.

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