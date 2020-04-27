ايران تعلن فتح الأماكن الدينية في 300 منطقة

2020/04/27 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن المتحدث بأسم وزارة الصحة الايرانية ، كيانوش جهانبور، انه سيتم اعادة فتح الاماكن الدينية في 300 منطقة بيضاء في مختلف انحاء البلاد من اجل اقامة صلاة الجماعة والجمعة.وقال المتحدث بأسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي عبر الفضاء الافتراضي حول نشاط المساجد، إنه “في ضوء التغييرات في إحصائيات الوفيات والإصابات، اذ شهدنا في […]

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