مدرب النجف يعلق على اعتزال نور صبري

2020/04/27 | 14:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مدرب نادي النجف، حسن احمد، على اعتزال حارس مرمى فريقه نور صبري.وقال احمد، ان “قرار اعتزال نور صبري، هو امر عائد للحارس”، مبيناً ان “صبري ادرى بمصلحته”.وأضاف احمد، ان “صبري بأستطاعته الأستمرار لموسمين، واتوقع سيصبح من المدربين الجيدين لما يمتلكه من حضور وشخصية قوية”.وكان صبري قد اعلن امس الاول اعتزاله اللعب بعد مسيرة استمرت […]

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