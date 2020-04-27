مدير صحة الرصافة: إكمال إجراءات الانطلاق بالحظر المناطقي الشامل

2020/04/27 | 15:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، إكمال الإجراءات اللازمة وبانتظار نتائج المسح الوبائي الأخيرة للمباشرة والانطلاق بخطة العزل المناطقي الشامل للحد من انتشار فيرس كورونا.

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