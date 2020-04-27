مصدر أمني لـ”العهد نيوز” اعتقال أبرز المطلوبين وبحوزته أسلحة متنوعة غربي الانبار

2020/04/27 | 15:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار اليوم، الاثنين، بأن القوات الامنية اعتقلت احد ابرز المطلوبين للقوات الامنية وبحوزته اسلحة وعتاد اثناء محاولته المرور من سيطرة امنية غربي الانبار .وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد ابرز المطلوبين للقوات الامنية اثناء محاولته […]

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