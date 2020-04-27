حصل على صفر.. دروغبا يتعرض لصدمة قاسية في بلاده

2020/04/27 | 15:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تلقى أسطورة كرة القدم في كوت ديفوار، ومهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، ديديه دروغبا، صدمة قاسية بعد خسارته في انتخابات اتحاد الكرة في بلاده، أمس الأحد.وتنافس دروغبا (42 عاما) على مقعد الرئاسة مع سوري دياباتي، لكنه لم يتحصل على أي صوت مقابل 11 لمنافسه من إجمالي 14 صوتا، بعد امتناع ثلاثة أعضاء عن […]

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