2020/04/27 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت خلية الأزمة النيابية تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في جانب الرصافة ببغداد.

وأشارت الخلية إلى احتمالية فرض حظر التجوال على ثلاث مناطق خلال الاثنتين والسبعين ساعة المقبلة، وقال مقرر الخلية جواد الموسوي إن خلية الازمة قررت مضاعفة أعداد الفحوصات في جانب الرصافة، وافتتاح مختبر خاص لفحص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ثمان وأربعين ساعة، مشيرا الى احتمالية اللجوء لفرض الحظر على ثلاث مناطق فيها نظرا لارتفاع اعداد الإصابات بشكل كبير خلال اليومين الماضيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة : قد يتم فرض الحظر على 3 مناطق في جانب الرصافة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة : قد يتم فرض الحظر على 3 مناطق في جانب الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).