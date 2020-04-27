2020/04/27 | 15:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر سياسي بان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تفاوض بشكل سري من الكرد حول الية تمرير كابينته وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، ان “الكاظمي تفاوض من الكرد حول تمرير كابينته في جلسة البرلمان الاستثنائية”.وبين ان “الاتفاق يتضمن ابقاء فؤاد حسين كوزير للمالية مقابل تصويت الكرد على كابينته”.وتابع “اما الكتل السنية فاشترطت عليه تمرير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـ”العهد نيوز”: الكرد اشترطوا بقاء وزير المالية مقابل التصويت لحكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر لـ”العهد نيوز”: الكرد اشترطوا بقاء وزير المالية مقابل التصويت لحكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).