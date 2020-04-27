عاجل: صحة الرصافة تعلن إكمال إجراءات البدء بالحظر المناطقي الشامل

2020/04/27 | 15:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، إكمال الإجراءات اللازمة وبانتظار نتائج المسح الوبائي الأخيرة، للمباشرة والانطلاق بخطة العزل المناطقي الشامل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الساعدي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الدائرة اتخذت العديد من الخطط الكفيلة بالحد من انتشار الفيروس"، مشيراً إلى أن "عشرات المسحات المختبرية تم إجراؤها خلال حملات الرصد الوبائي في الأحياء السكنية التي سجلت فيها إصابات من الملامسين وغيرهم".

وأضاف أن "الدائرة بانتظار النتائج وإكمال الإجراءات الأخرى للانطلاق بخطة الحجر المناطقي الشامل"، موضحاً أن "خطر الفيروس ما زال موجودأً ويتطلب تشديد الإجراءات وعدم السماح لبعض الأشخاص بالتهاون وكسر الحظر من خلال الاستخفاف بالإجراءات الصحية".

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