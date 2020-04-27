تسيير رحلة استثنائية إلى بغداد على متنها 145 عراقياً كانوا عالقين في سوريا

2020/04/27 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين (27 نيسان 2020)، تسيير رحلة من العاصمة السورية دمشق لإجلاء 145 عراقياً.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السفارة العراقية لدى دمشق سيرت رحلة استثنائيّة على متنها (145) مُسافِراً عراقيّاً كانوا عالقين إثر إجراءات الحجر التامّ لمُواجَهة تفشّي وباء فايروس كورونا".

بغداد اليوم - بابل

وجه محافظ بابل، حسن منديل، الإثنين (27 نيسان 2020)، بفتح عيادات الأطباء وعيادة سونار الأشعة في المحافظة.

وذكرت وثيقة صادرة عن المحافظ، أنه (أشاره إلى الطلبات المقدمة إلينا من قبلكم الخاصة بفتح عيادات الأطباء والمختبرات والسون

بغداد اليوم- خاص

اعلنت رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، غيداء كمبش، الاثنين (27 نيسان 2020)، اطلاق رواتب وزارة التعليم العالي بعد تأخر دام 40 يوماً.

وقالت كمبش في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "وزارة المالية اطلقت رواتب وزارة التعليم ال

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة العدل، الاثنين (27 نيسان 2020)، المباشرة باطلاق سراح عدد من المشمولين بالعفو الخاص، والذي أصدره رئيس الجمهورية برهم صالح، لتقليل الزخم في السجون خشية من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليو

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