2020/04/27 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد ولايات أميركية لرفع قيود فيروس كورونا هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الإجراءات على الرغم من تحذيرات كثير من خبراء الصحة العامة، في الوقت الذي يتوقع فيه البيت الأبيض ارتفاع معدل البطالة هذا الشهر إلى ستة عشر بالمئة أو أكثر، وأشار المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت إلى أنه من المرجح أن يرتفع معدل البطالة إلى ستة عشر بالمئة أو أكثر في نيسان.

هذا، ويلفت خبراء الصحة الى أن زيادة التفاعل الإنساني يمكن أن تطلق موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورنا شديد العدوى والذي قتل ما يقرب من اربعة وخمسين ألف أميركي حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاسيت يرجح ارتفاع معدل البطالة هذا الشهر إلى ستة عشر بالمئة أو أكثر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاسيت يرجح ارتفاع معدل البطالة هذا الشهر إلى ستة عشر بالمئة أو أكثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).