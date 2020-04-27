بيلوسي ساخرة من ترمب : وصفته السحرية وصفة التحنيط لا الشفاء

2020/04/27 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت رئيسة مجلس النواب الأميركية نانسي بيلوسي، انتقادات لتصريحات الرئيس دونالد ترمب المتضمنة تدخلات بالأمور الطبية.

وسخرت بيلوسي في تصريح، من وصفة سحرية كان الرئيس ترمب قد نصح باللجوء اليها، واصفة إياها بوصفة التحنيط على حد تعبيرها، وليس للشفاء من فيروس كورونا، في إشارة منها إلى حديث ترمب يوم الخميس الماضي عن حقن الجسم بمواد معقمة للوقاية من الإصابة بعدوى الوباء.

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