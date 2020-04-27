هيئة المنافذ الحدودية تعلن إحباط محاولة تهريب 20 عجلة في منفذ ميناء أم قصر

2020/04/27 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت هيئة المنافذ الحدودية احباط محاولة تهريب عشرين عجلة في منفذ ميناء أم قصر.

وتمكنت هيأة المنافذالحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، وبناءا على المعلومات الواردة من شعبة استخبارات منفذ ميناء ام قصر الشمالي افادت بوجود خمس حاويات بداخلها سيارات تحت الموديل معده للتهريب، وتم تشكيل فريق عمل ولجنة موسعة من الجهات ذات العلاقة بعد استحصال الموافقه الشفوية من قبل قاضي تحقيق ام قصر، تم ضبط عجلات عدد عشرين معدة للتهريب إلى داخل العراق مخالفة لضوابط الاستيراد، وتم تنظيم محظر ضبط مشترك من قبل الدوائر ذات العلاقة وحجز المضبوطات في مركز شرطة كمرك ام قصر.

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