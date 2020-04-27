حكومة ذات “مصداقية” أو بلاد بلا كهرباء أو عقوبات أميركية: ماذا سيختار العراق؟

2020/04/27 | 15:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يقف العراق أمام ثلاث خيارات أحدها مرهونة بالإسراع في تشكيل حكومة قادرة على انتشال البلاد من الوضع المأساوي الذي يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.إعفاء مشروط! فبعد أن جددت الولايات المتحدة الاميركية اليوم الاثنين، اعفاء العراق من العقوبات لاستمرار استيراد الطاقة والغاز من ايران في سبيل توفير الطاقة الكهربائية للبلاد، سيكون […]

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